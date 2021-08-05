Лондон отменил требование к путешественникам из Франции, которую Париж назвал "дискриминацией"

Британское правительство отменяет обязательную самоизоляцию для вакцинированных путешественников из Франции, которую в Париже критиковали как дискриминационную.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Три недели назад Лондон позволил полностью вакцинированным посетителям из ЕС и США прибывать без необходимости отбывать карантин. Однако для путешественников из Франции оставили требование 5-10 дневной самоизоляции в дополнение к тестам - в Британии опасались штамма "Бета", присутствующего на территории Франции.

Французский министр по вопросам Европы Клеман Бон тогда заявил, что это решение чрезмерное, не основывается на научных данных и является дискриминационным в отношении французов.

С воскресенья 8 августа от вакцинированных путешественников самоизоляцию больше требовать не будут.

Однако из некоторых заморских французских территорий въехать будет совершенно невозможно, за исключением лиц, проживающих в Британии. Остальным придется отсидеть обязательную самоизоляцию в отеле за свой счет.

От прибывающих в Соединенное Королевство из стран зеленого списка требуют два теста - до путешествия и на второй день после прибытия.

Как сообщалось, после 16 месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса Англия снова начнет пускать в порты иностранные туристические лайнеры.