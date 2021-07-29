Англія після 16 місяців перерви почне впускати в порти іноземні круїзні лайнери

Після 16 місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу Англія знову почне впускати в порти іноземні туристичні лайнери.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Дозвіл почне діяти з 2 серпня. В межах країни круїзи були дозволені ще з травня, але з-поза меж Британії досі залишалися забороненими.

В уряді заявили, що поради щодо мандрівок доповнять, щоб попередити "про ризики, пов’язані з круїзними поїздками" в контексті епідемії.

Втім, навряд чи перші лайнери прийдуть одразу ж після відновлення дозволу, оскільки низка операторів не планували круїзів на найближчий час.

В уряді також повідомили, що прибуваючим у порти мандрівникам, які були повністю вакциновані в США та ЄС, не потрібно буде проходити карантин і здавати тест на 8-й день після прибуття. Водночас і далі буде вимагатися негативний тест перед в’їздом і повторний ПЛР-тест на другий день після прибуття.

Втім, для прибуваючих із Франції і тих, хто бували там в останні 10 днів перед приїздом до Англії, залишаються окремі правила - 10-денна самоізоляція та два негативних тести на другий і восьмий день, незалежно від наявності щеплення.