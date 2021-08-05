Депутата Сейму Латвії оштрафували на 6000 євро за шахрайство з компенсаціями

Відземський окружний суд Риги у четвер 5 серпня оштрафував депутата Сейму Латвії Альдіса Адамовичса на 6000 євро за шахрайство з компенсаціями за оренду транспорту і житла.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Також Адамовичса відсторонили з посади депутата Сейму на рік і один місяць.

Минулої осені Бюро із запобігання та боротьби з корупцією (KNAB) подало запит про відкриття провадження проти Адамовичса за трьома статтями кримінального кодексу - за шахрайство, зловживання службовим становищем і підробку документів.

Звинувачення стверджувало, що депутат незаконно отримав компенсацію за витрати на транспорт у розмірі 83 євро (за пальне на автомобіль, який належить не йому), та 3150 євро - за сім місяців оренди житла.

У жовтні 2020 року Сейм дозволив розслідування проти нього.

Адвокатка Адамовичса наполягає, що депутат має право на компенсацію за житло і в законодавстві не закріплено, як довго він повинен фізично перебувати у квартирі, за яку отримує компенсацію.

У випадку з авто, захист не заперечує, що машина справді не належала Адамовичсу, проте оскільки він на ній їздив на роботу на час ремонту власної, то не порушив закон, запросивши компенсацію за пальне.

Адамовичс у короткому коментарі заявив, що не погоджується з рішенням і буде подавати апеляцію. Депутат не визнає, що його дії можна назвати махінаціями, і наполягає, що такий вирок став результатом різного трактування законодавства. За його словами, до винесення рішення в апеляційній інстанції він зможе виконувати свої депутатські функції.

Адамовичс у латвійському парламенті входить до найменшої фракції "Нова єдність" (JAUNĀ VIENOTĪBA), що об’єднує правоцентристські партії.