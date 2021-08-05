Депутата Сейма Латвии оштрафовали на 6000 евро за мошенничество с компенсациями

Видземский окружной суд Риги в четверг 5 августа оштрафовал депутата Сейма Латвии Альдиса Адамовичса на 6000 евро за мошенничество с компенсациями за аренду транспорта и жилья.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

Также Адамовичса отстранили от должности депутата Сейма на год и один месяц.

Прошлой осенью Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) подало запрос об открытии производства против Адамовичса по трем статьям уголовного кодекса - за мошенничество, злоупотребление служебным положением и подделку документов.

Обвинение утверждало, что депутат незаконно получил компенсацию затрат на транспорт в размере 83 евро (за топливо на автомобиль, который принадлежит не ему), и 3150 евро - за семь месяцев аренды жилья.

В октябре 2020 года Сейм позволил расследование против него.

Адвокат Адамовичса настаивает, что депутат имеет право на компенсацию за жилье, и в законодательстве не закреплено, как долго он должен физически находиться в квартире, за которую получает компенсацию.

В случае с авто защита не отрицает, что машина действительно не принадлежала Адамовичсу, однако поскольку он на ней ездил на работу на время ремонта собственной, то не нарушил закон, запросив компенсацию за топливо.

Адамовичс в коротком комментарии заявил, что не согласен с решением и будет подавать апелляцию. Депутат не признает, что его действия можно назвать махинациями, и настаивает, что такой приговор стал результатом различной трактовки законодательства. По его словам, до вынесения решения в апелляционной инстанции он сможет выполнять свои депутатские функции.

Адамовичс в латвийском парламенте входит в маленькую фракцию "Новое единство" (JAUNĀ VIENOTĪBA), объединяющую правоцентристские партии.