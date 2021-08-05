У Франції планують третю дозу вакцини для людей похилого віку та вразливих груп

У Франції людям похилого віку та вразливим групам, ймовірно, знадобиться третє щеплення від коронавірусу і цей процес може початися з вересня.

Про це заявив президент Еммануель Макрон, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

"Третя доза, ймовірно, буде потрібна не всім одразу, але в будь-якому випадку для найбільш вразливих і літніх людей", - сказав Макрон.

Французький уряд знову намагається активізувати програму вакцинації проти COVID-19 на тлі підготовки до четвертої хвилі вірусу та вуличних демонстрацій на знак протесту проти "паспортів здоров’я".

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я закликав у середу припинити додаткові вакцинації проти COVID-19 принаймні до кінця вересня.

Нагадаємо, минулими вихідними у Франції понад 200 тисяч осіб по всій країні взяли участь в демонстраціях проти планів влади розширити дію COVID-паспортів.

Попри попередні протести, в ніч на 26 липня парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників.