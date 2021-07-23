Міста на півночі Франції обмежили продаж пального через нелегальних мігрантів

Міста на північному узбережжі Франції обмежили продаж пального на виніс до 10 літрів на одного клієнта, щоб зупинити нелегальну міграцію через Ла-Манш.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

"Покупка або продаж понад 10 літрів пального - бензину або дизельного палива - в ручних контейнерах заборонені", - йдеться в постанові, опублікованій в четвер, повідомляє газета La Voix du Nord.

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Більше пального можуть придбати лише ті, кому воно потрібне з професійних причин.

Префектура департаменту Па-де-Кале заявила, що це обмеження необхідне, враховуючи "зростаючу присутність" мігрантів, які прагнуть нелегально перетнути кордон до Великої Британії. Одним із основних засобів переправитись через Ла-Манш є човни, що працюють на бензиновому двигуні.

Обмеження діятиме протягом двох місяців та передбачає накладення штрафу в розмірі 135 євро і може зрости до 3700 євро у випадку кількаразового порушення.

У понеділок британська влада зафіксували новий рекорд - 430 нелегальних мігрантів за день прибули на британське узбережжя.

Число нелегальних мігрантів, які прибувають до Великої Британії на невеликих човнах, цьогоріч вже перевищило загальну кількість прибулих за весь 2020 рік.