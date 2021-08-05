К берегам Англии во второй раз за месяц прибыло рекордное количество нелегальных мигрантов

За среду 4 августа к берегам Англии через Ла-Манш прибыли 482 нелегальных мигранта, что является новым рекордом.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом заявили в министерстве внутренних дел.

Люди пересекли пролив на 21 небольших лодках. В Минобороны подтвердили, что за их неожиданное появление пришлось остановить учения со стрельбами, проводившегося на побережье.

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О предыдущем рекорде - 430 человек в день - сообщали 20 июля.

С начала года в Англию прибыло 10 260 нелегалов. Это уже существенно больше, чем за весь 2020 год, когда Ла-Манш пересекли 8417 человек.

В Министерстве внутренних дел отметили, что держат контакт с французскими коллегами, чтобы разоблачать сети тех, кто организует маршруты нелегальных мигрантов и предотвращать отправление с побережья Франции.