США готують вимогу повної вакцинації для прибулих в країну - ЗМІ

Адміністрація президента США Джо Байдена розробляє план, що вимагатиме, аби майже всі іноземні відвідувачі США були повністю вакциновані проти COVID-19.

Про це повідомив агентству Reuters офіційний представник Білого дому в середу, пише "Європейська правда".

За словами чиновника, Білий дім хоче відновити можливість в’їзду для іноземців, щоб сприяти розвитку бізнесу авіакомпаній і туристичної індустрії, але не готовий негайно зняти обмеження через зростаюче число випадків COVID-19 і швидке поширення його дельта-варіанту.

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За словами чиновника, в адміністрації Байдена є міжвідомчі робочі групи, які працюють "над підготовкою нової системи, коли ми зможемо відновити поїздки". Він додав, що система включає "поетапний підхід, який згодом буде означати, за деякими винятками, що іноземні громадяни, які подорожують в Сполучені Штати (з усіх країн), повинні бути повністю вакциновані".

Коментарі чиновника стали переконливим показником того, що США бачать шлях до ослаблення обмежень на поїздки.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше відмовився сказати, коли США можуть відкритися для більшості іноземних громадян під час візиту до Франції в червні.

США заборонили в'їзд більшості мандрівників з Британії, ЄС, Китаю, Індії, ПАР, Ірану і Бразилії. Офіційні особи ЄС раніше висловлювали "величезне розчарування" у зв'язку з відсутністю взаємності з боку США, оскільки ЄС і Британія тепер дозволяють повністю вакцинованим американцям відвідувати їх без карантину.