США готовят требование полной вакцинации для прибывших в страну - СМИ

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает план, который потребует, чтобы почти все иностранные посетители США были полностью вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщил агентству Reuters официальный представитель Белого дома в среду, пишет "Европейская правда".

По словам чиновника, Белый дом хочет восстановить возможность въезда для иностранцев, чтобы способствовать развитию бизнеса авиакомпаний и туристической индустрии, но не готов немедленно снять ограничения через растущее число случаев COVID-19 и быстрое распространение его дельта-варианта.

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По словам чиновника, в администрации Байдена есть межведомственные рабочие группы, которые работают "над подготовкой новой системы, когда мы сможем восстановить поездки". Он добавил, что система включает "поэтапный подход, который впоследствии будет означать, за некоторыми исключениями, что иностранные граждане, которые путешествуют в Соединенные Штаты (из всех стран), должны быть полностью вакцинированы".

Комментарии чиновника стали убедительным показателем того, что США видят путь к ослаблению ограничений на поездки.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее отказался сказать, когда США могут открыться для большинства иностранных граждан во время визита во Францию ​​в июне.

США запретили въезд большинству путешественников из Британии, ЕС, Китая, Индии, ЮАР, Ирана и Бразилии. Официальные лица ЕС ранее высказывали "огромное разочарование" в связи с отсутствием взаимности со стороны США, так как ЕС и Великобритания теперь позволяют полностью вакцинированным американцам посещать их без карантина.