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Головний суд Франції схвалив закон про COVID-паспорти, який викликав протести

Четвер, 5 серпня 2021, 18:26

Вищий суд Франції підтримав новий закон, який  передбачає допуск до ресторанів і торгових центрів за "паспортами здоров'я", а також обов’язкові щеплення від коронавірусу серед медичних працівників до середини вересня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своїй ухвалі у четвер Конституційна рада, однак, скасувала кілька положень законодавства, заявивши, що запровадження обов’язкового 10-денного карантину для всіх, хто здасть позитивний тест на COVID-19, обмежує свободу.

Конституційна рада також постановила, що хоча роботодавці можуть призупинити роботу медичних працівників, які відмовляються робити щеплення від COVID-19 або показати доказ негативного тесту, вони не можуть звільнити тих, хто має короткострокові контракти.

Законопроєкт має набути чинності 9 серпня. Він був представлений президентом Еммануелем Макроном у липні, коли варіант коронавірусу "Дельта" викликав четверту хвилю інфекцій.

Це спричинило стрибок рівня вакцинації, оскільки французи зіткнулися з перспективою відмови у доступі до барів, ресторанів, кафе та кінотеатрів без доказів вакцинації чи нещодавнього негативного тесту на COVID-19.

Але противники законодавства звинувачують Макрона у паплюженні свобод та дискримінації нещеплених. Близько 200 000 людей пройшли вулицями по всій Франції під час третіх вихідних протестів у суботу, планується, що протести продовжаться.

"Кілька десятків тисяч людей втратили розум настільки, що вони здатні сказати, що ми живемо в умовах диктатури", - сказав Макрон.

Невідповідально і егоїстично не вакцинуватися, сказав президент, вказавши на поновлений тиск на систему охорони здоров'я.

При цьому більшість французів схвалюють вимоги щодо "паспортів здоров’я", показало опитування Elabe.

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Франція
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