Главный суд Франции одобрил закон о COVID-паспортах, который вызвал протесты

Высший суд Франции поддержал новый закон, который предусматривает допуск в рестораны и торговые центры по "паспортам здоровья", а также обязательные прививки от коронавируса среди медицинских работников до середины сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своем постановлении в четверг Конституционный совет, однако, отменил несколько положений законодательства, заявив, что введение обязательного 10-дневного карантина для всех, кто сдаст положительный тест на COVID-19, ограничивает свободу.

Конституционный совет также постановил, что хотя работодатели могут приостановить работу медицинских работников, которые отказываются делать прививки от COVID-19 или показать доказательство негативного теста, они не могут уволить тех, кто имеет краткосрочные контракты.

Законопроект должен вступить в силу 9 августа. Он был представлен президентом Эммануэлем Макрона в июле, когда вариант коронавируса "Дельта" вызвал четвертую волну инфекций.

Это привело к скачку уровня вакцинации, поскольку французы столкнулись с перспективой отказа в доступе в бары, рестораны, кафе и кинотеатры без доказательств вакцинации или недавнего негативного теста на COVID-19.

Но противники законодательства обвиняют Макрона в осквернении свобод и дискриминации непривитых. Около 200 000 человек прошли по улицам по всей Франции во время третьих выходных протестов в субботу, планируется, что протесты продолжатся.

"Несколько десятков тысяч людей потеряли разум настолько, что они способны сказать, что мы живем в условиях диктатуры", - сказал Макрон.

Безответственно и эгоистично не вакцинироваться, сказал президент, отметив восстановленное давление на систему здравоохранения.

При этом большинство французов одобряют требования по "паспортам здоровья", показал опрос Elabe.