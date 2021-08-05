Після руйнівних повеней в Німеччині досі невідома доля 16 людей

Через три тижні після серйозних повеней в Німеччині 16 людей досі вважаються зниклими безвісти у федеральній землі Рейнлянд-Пфальц.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stern.

За словами представника поліції Кобленца, зі 141 загиблого внаслідок повеней ідентифіковано 121 людину - на шість осіб більше, ніж напередодні.

Про нових загиблих у регіоні більше не повідомляють.

Щонайменше 180 людей загинули в результаті сильних повеней, які в липні знищили міста на заході Німеччини.

Катастрофа змусила людей замислитись, чи влада зробила достатньо, щоб завчасно попередити мешканців.

Деякі чиновники визнали, що їхня реакція на кризу могла бути кращою, але врешті сказали, що зробили те, що було в їх силах.

Прокурор Кобленца перевіряє підстави для порушення кримінальної справи щодо фактів загибелі людей під час повені, що сталась в німецькому окрузі Арвайлер в середині липня.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу