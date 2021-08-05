Вірменія заявила про розміщення прикордонників РФ на кордоні з Азербайджаном

Російські прикордонники розміщені в Тавушській області, яка межує з Азербайджаном на північному сході Вірменії.

Про це повідомили в Міноборони Вірменії, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

"На ділянці села Воскепар Тавушської області розміщені російські прикордонники", - заявили в пресслужбі вірменського військового відомства. Там додали, що йде будівництво "приміщень тилового забезпечення".

У Міноборони зазначили, що процес здійснюється в рамках вірмено-російського співробітництва.

Разом з тим міністр оборони Вірменії Аршак Карапетян в четвер на засіданні колегії відомства доручив "виключити будь-які спроби просування противника або поліпшення позицій".

12-13 травня підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікской областях. Вірменія в зв'язку з цим звернулася до ОДКБ, а в.о. прем'єр-міністра Нікол Пашинян попросив президента Росії Владіміра Путіна про сприяння.

12 червня Пашинян повідомив, що обговорює з Москвою питання про розміщення російських прикордонників в прикордонній лінії з Азербайджаном зі сходу до півдня Вірменії.

14 липня загострилася обстановка на кордоні Вірменії з Нахічевань на ділянці населеного пункту Ерасх. Тоді Міноборони Вірменії повідомило про загибель вірменського військового в результаті пострілу з боку ВС Азербайджану. Міноборони Азербайджану у відповідь звинуватив ЗС Вірменії в обстрілі позиції азербайджанських військових і пораненні азербайджанського військовослужбовця. З 19 липня перестрілка на кордоні відновилася.