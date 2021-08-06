У Франції цьогоріч очікують "історично низький" обсяг виробництва вина

Несприятливі погодні умови, зокрема весняні морози, а також хвороби негативно позначилися на французькому виноробстві.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Очікується, що у 2021 році виробництво французького вина знизиться на 24-30% і буде на "історично низькому" рівні, повідомило в п'ятницю міністерство сільського господарства. Цього року рівень виробництва має становити від 32,6 млн до 35,6 млн гектолітрів.

Серед труднощів, яких зазнали виноградарі цього року - весняні заморозки у квітні. У той час майже всі виноробні території тою чи іншою мірою постраждали від низьких температур. Бургундія, долина Рони та центр були найбільш ураженими районами, особливо постраждали найдавніші сорти винограду, такі як Шардоне, на відміну від пізніх сортів, таких як Уні Блан.

Волога і прохолодна погода в липні також вплине на падіння виробництва. У центрі, на південному заході, в Провансі та в долині Рони цвітіння винограду відбувалося у вологих або прохолодних кліматичних умовах, що спричиняло, зокрема, опадання квітів або молодих ягід.

Ця погода в поєднанні з сильним ростом бур’янів також сприяла появі таких хвороб, як пероноспороз та борошниста роса. Перше - одне з основних захворювань: воно викликає деформацію пагонів, вусиків і грон або передчасне опадання листя. Особливо уражені хворобами виноградники в Шампані, Ельзасі, Божоле, долині Луари, Шаранти та південного заходу.

Крім того, у середземноморських виноробних районах триває посуха і якщо вона продовжиться це також може зменшити виробництво.