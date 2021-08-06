Во Франции в этом году ожидают "исторически низкий" объем производства вина

Неблагоприятные погодные условия, в частности, весенние морозы, а также болезни негативно сказались на французском виноделии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Ожидается, что в 2021 году производство французского вина снизится на 24-30% и будет на "исторически низком" уровне, сообщил в пятницу министерство сельского хозяйства. В этом году уровень производства должен составлять от 32,6 млн до 35,6 млн гектолитров.

Среди трудностей, которые понесли виноградари этого года - весенние заморозки в апреле. В то время почти все винодельческие территории той или иной степени пострадали от низких температур. Бургундия, долина Роны и центр были наиболее пораженными районами, особенно пострадали давние сорта винограда, такие как Шардоне, в отличие от поздних сортов, таких как Уни Блан.

Влажная и прохладная погода в июле также повлияет на падение производства. В центре, на юго-западе, в Провансе и в долине Роны цветения винограда происходило во влажных или холодных климатических условиях, что влекло, в частности, опадение цветов или молодых ягод.

Эта погода в сочетании с сильным ростом сорняков также способствовала появлению таких болезней, как пероноспороз и мучнистая роса. Первое - одно из основных заболеваний: оно вызывает деформацию побегов, усиков и гроздьев или преждевременное опадение листьев. Особенно поражены болезнями виноградники в Шампани, Эльзасе, Божоле, долине Луары, Шаранты и юго-запада.

Кроме того, в средиземноморских винодельческих районах продолжается засуха и если она продолжится это также может уменьшить производство.