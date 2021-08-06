Британські винищувачі у Румунії підняли через літак РФ над Чорним морем

Британські винищувачі Typhoon, що базуються в Румунії, підняли в небо у відповідь на політ російського літака в повітряному просторі НАТО над Чорним морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті британських ВПС.

Радари НАТО виявили російський літак у міжнародному повітряному просторі над південною частиною Чорного моря. Літак прямував у повітряний простір Румунії.

"Коли російський літак увійшов у район польотної інформації Румунії, ми були змушені провести в цьому районі бойове повітряне патрулювання. Коли підозрілий літак увійшов у повітряний простір Румунії, нам було наказано візуально визначити шлях. Коли ми наблизилися до нього в цьому районі, російський літак розвернувся, пішов від нас і залишив повітряний простір", - розповів британський пілот.

Британські винищувачі розміщуються в Румунії в рамках місії повітряної поліції НАТО, яка була посилена після 2014 року у зв'язку з анексією Криму Росією.