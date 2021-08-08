У Туреччині в ДТП з автобусом загинули 14 людей

Пасажирський автобус перекинувся на заході Туреччини вранці 8 серпня, загинули щонайменше 14 людей і поранені 18.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet daily news.

Автобус вийшов з-під контролю водія і перекинувся на шосе Баликесір, коли прямував до Едреміту в західній провінції Баликесір.

18 поранених пасажирів доставили до найближчих лікарень.

Незважаючи на те, що рятувальники та бригади швидкої допомоги були направлені на місце аварії відразу, 11 людей загинули на місці.

Триває слідство для встановлення причин аварії.