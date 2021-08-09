На пошті поблизу Мілана виявили конверт з кулями для Папи Римського

Працівники італійської пошти в сортувальному центрі поблизу Мілана виявили конверт з трьома кулями, адресований Папі Римському Франциску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

У конверті було також повідомлення про фінансові операції у Ватикані. Лист вилучили карабінери компанії, які почали розслідування разом з колегами слідчого підрозділу Мілана під керівництвом прокурора Мілана.

В конверті були три кулі типу Флобера калібром 9 міліметрів. Текст, написаний олівцем ледве розбірливо, адресовано "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".

Карабінерів про конверт оповістила вночі керівник сортувального центру, який розташований в Песк'єра-Борромео.

За даними ЗМІ, конверт прибув з Франції.