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На пошті поблизу Мілана виявили конверт з кулями для Папи Римського

Понеділок, 9 серпня 2021, 12:20

Працівники італійської пошти в сортувальному центрі поблизу Мілана виявили конверт з трьома кулями, адресований Папі Римському Франциску.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Corriere Della Sera.

У конверті було також повідомлення про фінансові операції у Ватикані. Лист вилучили карабінери компанії, які почали розслідування разом з колегами слідчого підрозділу Мілана під керівництвом прокурора Мілана.

В конверті були три кулі типу Флобера калібром 9 міліметрів. Текст, написаний олівцем ледве розбірливо, адресовано "Папі - Ватикан - Пьяцца Сан-П'єтро в Римі".

Карабінерів про конверт оповістила вночі керівник сортувального центру, який розташований в Песк'єра-Борромео.

За даними ЗМІ, конверт прибув з Франції.  

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Італія
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