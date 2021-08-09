На почте близ Милана обнаружили конверт с пулями для Папы Римского
Понедельник, 9 августа 2021, 12:20
Работники итальянской почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.
В конверте было также сообщения о финансовых операциях в Ватикане. Письмо забрали карабинеры, которые начали расследование вместе с коллегами следственного подразделения Милана под руководством прокурора Милана.
В конверте были три патрона типа Флобера, калибром 9 миллиметров. Текст, написанный карандашом чуть разборчиво, адресовано "Папе - Ватикан - Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".
Карабинеров о конверте оповестила ночью руководитель сортировочного центра, который расположен в Пескьера-Борромео.
По данным СМИ, конверт прибыл из Франции.
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