На почте близ Милана обнаружили конверт с пулями для Папы Римского

Работники итальянской почты в сортировочном центре близ Милана обнаружили конверт с тремя пулями, адресованный Папе Римскому Франциску.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere Della Sera.

В конверте было также сообщения о финансовых операциях в Ватикане. Письмо забрали карабинеры, которые начали расследование вместе с коллегами следственного подразделения Милана под руководством прокурора Милана.

В конверте были три патрона типа Флобера, калибром 9 миллиметров. Текст, написанный карандашом чуть разборчиво, адресовано "Папе - Ватикан - Пьяцца Сан-Пьетро в Риме".

Карабинеров о конверте оповестила ночью руководитель сортировочного центра, который расположен в Пескьера-Борромео.

По данным СМИ, конверт прибыл из Франции.