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У посольстві Білорусі в Брюсселі у річницю президентських виборів горіли двері - ЗМІ

Понеділок, 9 серпня 2021, 14:41

У посольстві Білорусі при ЄС 8 серпня, перед річницею останніх президентських виборів, горіли двері.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Белсат.

На фото, які редакція отримала від читачів, можна бачити пошкоджені пожежею двері. Сліди від вогню помітні на верхніх сходинках і навісі над входом. 

"Так тепер виглядає вхід у посольство Білорусі у Брюсселі. Повідомляється, що вчора воно горіло. На місці були пожежники і поліція", - повідомляє Белсат.

Про обставини та можливі причини займання наразі не повідомляється. 

У бельгійських ЗМІ інцидент не набув розголосу.

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