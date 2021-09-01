Майже 60% поляків підтримують звільнення вакцинованих від карантинних обмежень

Майже 60% поляків підтримують ідею про те, що повністю щеплені від коронавірусу люди мають бути звільнені від карантинних обмежень у разі нової хвилі епідемії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати соцопитування, проведеного United Survey на замовлення RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

За звільнення вакцинованих від карантинних обмежень висловилися 59,2% опитаних, проти - 28,1%. 12,7% не визначилися з відповіддю.

49% вважають, що у разі нової хвилі епідемії ресторани, кінотеатри та музеї мають бути доступні лише для вакцинованих людей. Понад 40% виступають проти і 10% не визначилися з думкою. Підтримка рішення переважає серед виборців майже всіх політсил - крім "Об’єднаної правиці", де голосів "проти" - 50%, "за" - 40%.

85% опитаних схвалили б рішення уряду про щеплення підсилюючою дозою вакцини тих, у кого з першого курсу минув тривалий час.

Водночас більшість виступає проти обов’язкової вакцинації від коронавірусу підлітків від 12 років для відвідання школи. Таке рішення схвалили б трохи більше 30%, тоді як проти 47% і не визначились з думкою - понад 22%.

Серед прихильників "Громадянської платформи" обов’язкову вакцинацію школярів підтримали б 57%, більший показник підтримки і серед прихильників "Лівих" (39%).

За останніми даними, у Польщі повністю вакциновані понад 18 млн осіб - трохи менше половини населення.