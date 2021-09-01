Почти 60% поляков поддерживают освобождение вакцинированных от карантинных мер

Почти 60% поляков поддерживают идею о том, что полностью привитые от коронавируса люди должны быть освобождены от карантинных ограничений в случае новой волны эпидемии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного United Survey по заказу RMF FM и Dziennik Gazeta Prawna.

За освобождение вакцинированных от карантинных мер высказались 59,2% опрошенных, против - 28,1%. 12,7% не определились с ответом.

49% считают, что в случае новой волны эпидемии рестораны, кинотеатры и музеи должны быть доступны только для вакцинированных людей. Более 40% выступают против, 10% - не определились с мнением. Поддержка решения преобладает среди избирателей почти всех политсил - кроме "Объединенных правых", где голосов против - 50%, за - 40%.

85% опрошенных одобрили бы решение правительства о прививках усиливающей дозой вакцины для тех, у кого с первого курса прошло длительное время.

В то же время большинство выступают против обязательной вакцинации от коронавируса подростков от 12 лет для посещения школы. Такое решение приняли бы чуть больше 30%, тогда как против 47% и не определились с мнением - более 22%.

Среди сторонников "Гражданской платформы" обязательную вакцинацию школьников поддержали бы 57%, что больше показателя поддержки и среди сторонников "Левых" (39%).

По последним данным, в Польше полностью вакцинированы более 18 млн человек - чуть меньше половины населения.