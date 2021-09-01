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Членство у НАТО має бути гарантією безпеки після запуску "Північного потоку-2" - посол

Середа, 1 вересня 2021, 12:54

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Захід має якомога швидше надати Україні членство в НАТО, яке мало б стати гарантією безпеки країни після запуску газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язуючі гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО", - сказав Мельник.

Він закликав Вашингтон, Берлін і Брюссель "продемонструвати нову мужність і якомога швидше прийняти Україну до Північноатлантичного альянсу".

"Київ розглядає "Північний потік-2" як найбільший геополітичний проєкт Кремля і ще одну вкрай серйозну загрозу для України, тож і надалі виступає проти спорудження й експлуатації цього трубопроводу. Ми як і раніше виступаємо проти цього вкрай ризикованого наміру, що розділяє Європу і значною мірою підриває нашу безпеку", - підкреслив посол.

Нагадаємо, Європейська комісія направила відповідь Києву на запит про консультації через подальшу реалізацію проєкту "Північний потік-2" і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США.

В Україні переконані, що реалізація цього проєкту загрожує безпеці країни і порушує принципи диверсифікації Енергетичного союзу ЄС.

Читайте детальніше: За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

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Північний потік-2 Україна-НАТО
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