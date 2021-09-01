Членство в НАТО должно быть гарантией безопасности после запуска "Северного потока-2" - посол

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО, что должно стать гарантией безопасности страны после запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО", - сказал Мельник.

Он призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель "продемонстрировать новое мужество и как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс".

"Киев рассматривает "Северный поток-2" как крупнейший геополитический проект Кремля и еще одну крайне серьезную угрозу для Украины, поэтому по-прежнему выступает против строительства и эксплуатации этого трубопровода. Мы по-прежнему выступаем против этого крайне рискованной затеи, разделяющей Европу и в значительной степени подрывающей нашу безопасность", - подчеркнул посол.

Напомним, Европейская комиссия направила ответ Киеву на запрос о консультациях в связи с дальнейшей реализацией проекта "Северный поток-2" и заявила "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультации по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США.

В Украине убеждены, что реализация этого проекта угрожает безопасности страны и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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