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У Литві при встановленні колючого дроту на кордоні з Білоруссю помер пожежник

Середа, 1 вересня 2021, 12:59

У Литві під час встановлення загородження зі спірального колючого дроту на кордоні з Білоруссю помер cпівробітник Департаменту протипожежної безпеки і порятунку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Смерть настала 31 серпня в результаті травми, яку чоловік отримав при підготовці до монтажу колючого дроту, так званої концертини, йдеться в повідомленні відомства.

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У потерпілого почалась кровотеча. На місце викликали швидку допомогу, але врятувати життя 47-річному чоловікові медикам не вдалося.

"Це нещастя вразило нас усіх. Пожежник загинув, виконуючи свій обов'язок, допомагаючи підсилювати охорону державного кордону з Білоруссю", - сказала міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

За словами міністра, близьким загиблого буде надана вся необхідна допомога, у тому числі фінансова.

Як повідомляє МВС, чоловік пропрацював пожежником-рятувальником 25 років.

За повідомленням міністерства, паркан на кордоні Литви і Білорусі зводять бригади, сформовані Збройними силами Литви і Департаментом протипожежної безпеки і порятунку.

З урахуванням ризиків, пов'язаних з колючим дротом, тепер на ділянці кордону чергуватимуть парамедики.

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Литва почала зводити паркан на кордоні з Білоруссю у зв'язку з тим, що в останні місяці різко зросло число нелегальних мігрантів.

В цьому році в Литву через кордон з Білоруссю вже потрапило понад 4,1 тисячі мігрантів.

Нагадаємо, на тлі кризи з мігрантами Україна відправила до Литви понад 38 тонн гуманітарного вантажу, в тому числі колючий дріт для захисту кордону з Білоруссю.

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Литва Білорусь
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