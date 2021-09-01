В Литве при установке колючей проволоки на границе с Беларусью умер пожарный

В Литве при установке ограждения из спиральной колючей проволоки на границе с Беларусью погиб сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Смерть наступила 31 августа в результате травмы, которую мужчина получил при подготовке к монтажу колючей проволоки, так называемой концертины, говорится в сообщении ведомства.

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У пострадавшего началась кровотечение. На место вызвали скорую помощь, но спасти жизнь 47-летнему мужчине не удалось.

"Это несчастье потрясло нас. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

По словам министра, близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая.

Как сообщает МВД, мужчина проработал пожарным-спасателем 25 лет.

По сообщению министерства, ограждение на границе Литвы и Беларуси возводят бригады, сформированные Вооруженными силами Литвы и Департаментом противопожарной безопасности и спасения.

С учетом рисков, связанных с колючей проволокой, теперь на участке границы будут дежурить парамедики.

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Литва начала возводить ограждение на границе с Беларусью в связи с тем, что в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов.

В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тысячи мигрантов.

Напомним, на фоне кризиса с мигрантами Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза, в том числе колючую проволоку для защиты границы с Беларусью.