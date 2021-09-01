В Литве при установке колючей проволоки на границе с Беларусью умер пожарный
В Литве при установке ограждения из спиральной колючей проволоки на границе с Беларусью погиб сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.
Смерть наступила 31 августа в результате травмы, которую мужчина получил при подготовке к монтажу колючей проволоки, так называемой концертины, говорится в сообщении ведомства.
У пострадавшего началась кровотечение. На место вызвали скорую помощь, но спасти жизнь 47-летнему мужчине не удалось.
"Это несчастье потрясло нас. Пожарный погиб, выполняя свой долг, помогая усиливать охрану государственной границы с Беларусью", - сказала министр внутренних дел Агне Билотайте.
По словам министра, близким погибшего будет оказана вся необходимая помощь, в том числе финансовая.
Как сообщает МВД, мужчина проработал пожарным-спасателем 25 лет.
По сообщению министерства, ограждение на границе Литвы и Беларуси возводят бригады, сформированные Вооруженными силами Литвы и Департаментом противопожарной безопасности и спасения.
С учетом рисков, связанных с колючей проволокой, теперь на участке границы будут дежурить парамедики.
Литва начала возводить ограждение на границе с Беларусью в связи с тем, что в последние месяцы резко возросло число нелегальных мигрантов.
В этом году в Литву через границу с Беларусью уже попало более 4,1 тысячи мигрантов.
Напомним, на фоне кризиса с мигрантами Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза, в том числе колючую проволоку для защиты границы с Беларусью.