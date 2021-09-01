Білий дім про перенесення зустрічі з Зеленським: "Хочемо, щоб вона отримала заслужену увагу"

У Білому домі прокоментували перенесення дати зустрічі президентів України і США на тлі подій в Афганістані.

Як повідомляє "Європейська правда", коментар озвучив неназваний представник Білого дому в ході телефонного спілкування з журналістами напередодні зустрічі Байдена з Зеленським.

Чиновника попросили підтвердити, чи була зустріч перенесена у зв’язку з дедлайном виведення військ США з Афганістану 31 серпня.

"Що стосується зміни дати, ви маєте рацію, ми спочатку оголосили ранішу дату зустрічі. Як ви знаєте, організація зібрання двох глав держав - складний і динамічний процес.

Я не хочу тут надмірно аналізувати логістику, окрім як скажу, що ми хочемо, щоб цій зустрічі було приділено то увагу, якої вона заслуговує", - сказав представник американської адміністрації.

Нагадаємо, у неділю стало відомо, що зустріч Зеленського і президента США Джо Байдена перенесена з 31 серпня на 1 вересня.

Офіс президента України пояснив, що зустріч перенесли на прохання американської сторони у зв'язку з закінченням терміну ультиматуму руху "Талібан" в Афганістані щодо евакуації іноземців з аеропорту Кабула.

Додамо, у Білому домі розповіли про ключові домовленості, які будуть досягнуті між Україною та США в рамках зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена у Вашингтоні 1 вересня.