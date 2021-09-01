Белый дом о переносе встречи с Зеленским: "Хотим, чтобы она получила заслуженное внимание"

В Белом доме прокомментировали перенос даты встречи президентов Украины и США на фоне событий в Афганистане.

Как сообщает "Европейская правда", комментарий озвучил неназванный представитель Белого дома в ходе телефонного общения с журналистами накануне встречи Байдена с Зеленским.

Чиновника попросили подтвердить, была ли встреча перенесена в связи с дедлайном по выводу войск США из Афганистана 31 августа.

"Что касается изменения даты, вы правы, мы сначала объявили более раннюю дату встречи. Как вы знаете, организация встречи двух глав государств - сложный и динамичный процесс.

Я не хочу здесь чрезмерно анализировать логистику, но скажу, что мы хотим, чтобы этой встрече было уделено то внимание, которого она заслуживает", - сказал представитель американской администрации.

Напомним, в воскресенье стало известно, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

Офис президента Украины пояснил, что встречу перенесли по просьбе американской стороны в связи с истечением срока ультиматума движения "Талибан" в Афганистане по эвакуации иностранцев из аэропорта Кабула.

Добавим, в Белом доме рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне 1 сентября.