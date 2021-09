Премьер Грузии заявил, что судебная система в стране "значительно лучше", чем в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после критики за отказ от нового займа ЕС, для которого необходимо провести судебную реформу, заявил, что судебная система Грузии уже "значительно опережает" судебные системы стран-членов Евросоюза.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Interpress News.

Премьер предложил сравнить ситуацию с тем, в каком состоянии была судебная система на момент прихода к власти "Грузинской мечты", и заявил, что с тех пор произошло много реальных реформ, которые сделали ее более прозрачной и открытой.

"Судебная система в Грузии значительно опережает те, что есть в действующих странах ЕС, как свидетельствуют все исследования, в том числе в ЕС", - заявил Гарибашвили, не уточнив, на какие исследования ссылается.

Заявление Гарибашвили появилась в контексте отказа от второй части транша макрофинансовой помощи от ЕС, получение которого было связано с судебной реформой, в ответ на критику депутата Европарламента Виолы фон Крамон, пишет агентство "Новости Грузии".

"К сожалению, правительство Грузии не выполнило условия для получения второго транша макрофинансовой помощи от ЕС: реформа судебной системы и так далее. Вы не можете отказаться от того, на что и так не имели права. Мы продолжим поддерживать грузинский народ", - заявила фон Крамон.

"Европарламентарии мне не начальство, мое начальство - грузинский народ... Если они заинтересованы выяснить суть вопроса, они должны это выяснить, а не делать поверхностные заявления. Мне все равно, кто что сказал - я говорю нашим людям, что это был кредит и мы отказались брать дополнительный кредит", - цитирует премьера общественный вещатель.

Гарибашвили добавил, что Грузия не отказывается от судебной реформы.

31 августа в представительстве ЕС в Грузии сообщили, что стране решили не выделять второй транш макрофина в размере 75 млн евро в связи с невыполнением условий для его получения. Премьер за несколько часов до этого заявил, что правительство отказывается от финансовой помощи, потому что не хочет увеличивать внешний долг и надеется на оптимистичные сценарии экономического роста.

В начале июля Еврокомиссия напоминала, что назначение судей Верховного суда вопреки призывам представителей ЕС может поставить макрофин под угрозу. Несмотря на это, 12 июля парламент по инициативе "Грузинской мечты" поддержал шесть кандидатов - хотя по "соглашению Мишеля" о выходе из политического кризиса это решение должно быть отложено до проведения реформы.

23 августа президент Евросовета Шарль Мишель, встретившись с Гарибашвили в Киеве на полях "Крымской платформы", напомнил ему об условиях предоставления второго транша макрофина.

Underlined to prime minister @GharibashviliGe that reforms are as needed as ever.



The deadline for disbursement of macro financial assistance is looming and it is time for the Georgian government to demonstrate its commitment to the agreements and notably the reform agenda. pic.twitter.com/v3GblCpssN