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Франція почала щепити третьою дозою людей старше 65 років

Середа, 1 вересня 2021, 16:08

Франція почала робити третє щеплення від коронавірусу людям старше 65 років та особам із захворюваннями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Цей крок має на меті посилити захист від вкрай заразного варіанту "Дельта". Люди можуть отримати щеплення за умови, що пройшло щонайменше шість місяців після того, як вони були повністю вакциновані вакциною Pfizer або Moderna.

За даними міністерства охорони здоров'я Франції, близько 18 мільйонів людей мають право на третю дозу.

З липня у Франції почали зростати нові випадки коронавірусу, за останні тижні відбувається незначне їх зменшення - з 23 000 на день приблизно в середині серпня до нинішніх 17 000. Органи охорони здоров’я стурбовані тим, що тенденція на зменшення захворюваності може зникнути з початком навчального року.  

Майже 44 мільйони людей, або 65% населення Франції, повністю вакциновані.

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Франція Вакцини
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