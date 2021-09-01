Франция начала прививать третьей дозой людей старше 65 лет

Франция начала делать третью прививку от коронавируса людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Этот шаг имеет целью усилить защиту от крайне заразного варианта "Дельта". Люди могут получить прививку при условии, что прошло не менее шести месяцев после того, как они были полностью вакцинированы вакциной Pfizer или Moderna.

По данным Министерства здравоохранения Франции, около 18 млн человек имеют право на третью дозу.

С июля во Франции начали расти новые случаи коронавируса, за последние недели происходит незначительное их снижение - с 23 000 в день примерно в середине августа в нынешних 17 000. Органы здравоохранения обеспокоены тем, что тенденция на уменьшение заболеваемости может исчезнуть с началом учебного года.

Почти 44 миллиона человек, или 65% населения Франции, полностью вакцинированы.