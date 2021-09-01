Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Франция начала прививать третьей дозой людей старше 65 лет

Среда, 1 сентября 2021, 16:08

Франция начала делать третью прививку от коронавируса людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Этот шаг имеет целью усилить защиту от крайне заразного варианта "Дельта". Люди могут получить прививку при условии, что прошло не менее шести месяцев после того, как они были полностью вакцинированы вакциной Pfizer или Moderna.

По данным Министерства здравоохранения Франции, около 18 млн человек имеют право на третью дозу.

С июля во Франции начали расти новые случаи коронавируса, за последние недели происходит незначительное их снижение - с 23 000 в день примерно в середине августа в нынешних 17 000. Органы здравоохранения обеспокоены тем, что тенденция на уменьшение заболеваемости может исчезнуть с началом учебного года.

Почти 44 миллиона человек, или 65% населения Франции, полностью вакцинированы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Вакцины
powered by lun.ua

Статьи

Сражение за Афганистан: как власть талибов изменит международные расклады

Кто из мировых и региональных игроков может попытаться получить выгоду от новой реальности в Афганистане?
1 сентября 2021 — Владимир Сазонов, Академия МВД Эстонии

Шанс на независимость: почему Лондон согласился на новый референдум в Шотландии

Шотландские националисты стали еще ближе к желанному новому референдуму о независимости. Почему Лондон вдруг пошел на уступки? (укр.)
1 сентября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды

Членство в Альянсе, война с Россией и реформы: интервью с главой миссии НАТО в Украине

Винников: "Я часто слышу вопрос о членстве. Союзники видят Украину и Грузию будущими членами Альянса" (укр.)
31 августа 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда