Албанія з 6 вересня змінює правила в’їзду

З 6 вересня змінюються правила в’їзду до Албанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Albanian daily news.

Громадяни, які в’їжджають до Албанії, повинні відповідати одній з трьох умов: мати сертифікат про вакцинацію, від щеплення і до подорожі повинно минути щонайменше два тижні; мати негативний результат ПЛР-тесту, не старіший за 72 години, або ж швидкого антиген-тесту, не старіший за 48 годин; надати доказ видужання від коронавірусної хвороби (від видужання має минути не більше 6 місяців).

Діти до 6 років звільняються від необхідності виконання цих правил.

В той же час громадяни Албанії, які мешкають в Албанії, у разі відсутності у них згаданих документів повинні пройти 10-денний карантин.

Албанія з 1 вересня посилила обмежувальні заходи всередині країни через зростання числа випадків коронавірусу.

Дію нічної комендантської години продовжили на годину - тепер вона триватиме з 23.00 до 6.00. У закритих приміщеннях маски для обличчя обов’язкові.