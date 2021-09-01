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Албания с 6 сентября меняет правила въезда

Среда, 1 сентября 2021, 16:51

С 6 сентября меняются правила въезда в Албанию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Albanian daily news.

Граждане, въезжающие в Албанию, должны соответствовать одному из трех условий: иметь сертификат о вакцинации, от прививки и до путешествия должно пройти минимум две недели; иметь отрицательный результат ПЦР-теста, не старше 72 часов, или же быстрого антиген-теста, не старше 48 часов; предоставить доказательство выздоровления от коронавирусной болезни (от выздоровления должно пройти не более 6 месяцев).

Дети до 6 лет освобождаются от необходимости выполнения этих правил.

В то же время граждане Албании, проживающие в Албании, в случае отсутствия у них упомянутых документов должны пройти 10-дневный карантин.

Албания с 1 сентября усилила ограничительные меры внутри страны из-за роста числа случаев коронавируса.

Действие ночного комендантского часа продлили на час - теперь она будет длиться с 23.00 до 6.00. В закрытых помещениях маски для лица обязательны.

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