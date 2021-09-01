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Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину - Кулеба

Среда, 1 сентября 2021, 16:59

Украинские дипломаты работают над подготовкой визита президента США Джо Байдена в Украину, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Заявление министра прозвучало в эфире телеканала "Украина 24", сообщает "Европейская правда".

Договоренности о визите еще нет, но Кулеба убежден, что Джо Байден посетит Украину за время своего пребывания на посту президента США.

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"Безусловно, мы работаем над обратным визитом (президента США Джозефа Байдена в Украину - ЕП.). Я убежден, что за время его президентства Джо Байден посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является очень важным приоритетом внешней политики США. Сейчас - мы к ним, потом - они к нам", - подчеркнул Кулеба.

Последний раз Джо Байден посещал Украину в январе 2017 года в должности вице-президента США.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон 31 августа.

1 сентября состоится встреча президентов Украины и США в Белом доме. Запланированы переговоры тет-а-тет и в расширенном формате. После встречи планируется совместное заявление, но пресс-конференция не анонсировалась.

В Белом доме уже рассказали о ключевых договоренностях, которые будут достигнуты между Украиной и США в рамках встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

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Байден Зеленский Кулеба
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