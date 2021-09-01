Французский суд оправдал экс-лидера баскских сепаратистов по обвинению в терроризме

Парижский суд в среду оправдал бывшего лидера баскских сепаратистов Джосу Тернеру по обвинению в участии в террористической организации, ссылаясь на недостаточные доказательства по этому делу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Решение суда отменяет осуждение и восьмилетний срок заключения, вынесенный в 2017 году, когда Тернеру, исторического лидера группы ETA, которая стремится к независимости Страны Басков, судили заочно.

Тернера, настоящее имя которого - Хосе Антонио Уррутикоетксеа Бенгоетксеа, возглавлял ETA с 1977 по 1992 год, и считается, что он стоял за стратегией сочетания автомобильной бомбы и стрельбы в Испании в 1980-х годах.

В результате нападений группы погибли по меньшей мере 850 человек на севере Испании и юго-западе Франции, считающейся родиной басков.

Группа была официально распущена в 2018 году.

Скрываясь с 2002 года, Тернера был заочно приговорен во Франции по обвинению в том, что он тайно участвовал в операциях ETA с 2011 по 2013 год.

Он был арестован во Франции в 2019 году в больнице во французских Альпах, где ему должны были сделать операцию.

Тернера, который появился в суде, позже в этом месяце снова столкнется с судьями по аналогичным обвинениям - за участие в ETA с 2002 по 2005 год, за что он уже был осужден заочно по апелляционной жалобе к семи годам заключения в 2010 году.

Поскольку оба заключения были вынесены в его отсутствие, он смог требовать повторного рассмотрения дела в обоих случаях.