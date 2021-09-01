Wizz Air запровадить обов'язкову вакцинацію для екіпажів на рейсах

З 1 грудня на рейсах угорської лоукост-авіакомпанії Wizz Air, яка здійснює чимало польотів і в Україну, мають працювати лише повністю вакциновані від коронавірусу співробітники.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Це правило стосуватиметься як пілотів, так і бортпровідників, повідомив авіаперевізник.

У виняткових випадках співробітникам доведеться регулярно робити тести на антиген або ПЛР-дослідження.

Раніше австралійська авіакомпанія Qantas та швейцарський авіаперевізник Swiss оголосили, що з 15 листопада також запровадять вимогу обов'язкової вакцинації від коронавірусу для свого льотного персоналу.

Натомість німецька авіакомпанія Lufthansa не має відповідних планів. "У Німеччині обов'язкова вакцинація може бути впроваджена тільки законодавцем", - сказав минулого тижня представник компанії.

Наразі все більше компаній роблять повну вакцинацію обов'язковою умовою для співробітників, які працюватмуть в офісі. Зокрема, про таку вимогу для працівників у США оголосили Google і Facebook.