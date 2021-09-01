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Wizz Air введет обязательную вакцинацию для экипажей на рейсах

Среда, 1 сентября 2021, 20:52

С 1 декабря на рейсах венгерской лоукост-авиакомпании Wizz Air, которая осуществляет немало полетов и в Украину, должны работать только полностью вакцинированые от коронавируса сотрудники.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Это правило будет касаться как пилотов, так и бортпроводников, сообщил авиаперевозчик.

В исключительных случаях сотрудникам придется регулярно делать тесты на антиген или ПЦР-исследования.

Ранее австралийская авиакомпания Qantas и швейцарский авиаперевозчик Swiss объявили, что с 15 ноября также введут требование обязательной вакцинации от коронавируса для своего летного персонала.

В то же время немецкая авиакомпания Lufthansa не имеет соответствующих планов. "В Германии обязательная вакцинация может быть введена только законодателем", - сказал на прошлой неделе представитель компании.

Сейчас все больше компаний делают полную вакцинацию обязательным условием для сотрудников, работать в офисе. В частности, о таком требовании для работников в США объявили Google и Facebook.

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Авиарейсы Вакцины
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