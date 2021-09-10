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У Сирії підірвався російський військовий автомобіль, загинув підполковник

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П'ятниця, 10 вересня 2021, 12:09

Російський військовослужбовець загинув в результаті підриву автомобіля в Сирії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише "Інтерфакс" з посиланням на інформацію Міноборони РФ.

За версією російського відомства, вибух стався в сирійській провінції Хомс 9 вересня, коли російська військова поліція вела рекогносцировку маршруту проходження гуманітарної колони.

Автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, встановленому на узбіччі. Російський військовий перебував в кабіні авто і отримав важкі поранення, від яких помер, незважаючи на надану медичну допомогу.

 

У соцмережах з'явилися фото, на яких зображений автомобіль після вибуху. Також є інформація, що загиблим був військовослужбовець у званні підполковника.

За офіційними даними російської влади, за час військової операції в Сирії, яку Росія розпочала в 2015 році, загинули 112 військовослужбовців.

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Сирія Росія
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