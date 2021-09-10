Более 50 сенаторов Польши предостерегли, что в интересах страны - оставаться членом ЕС

52 члена Сената Польши, большинство из которых - представители "Гражданской платформы", отметили, что встревожены последними заявлениями некоторых представителей власти с резкой критикой Брюсселя и что перспектива выхода Польши из ЕС противоречит интересам страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Полный текст заявления опубликовал в том числе лидер фракции "Гражданской платформы" в Сенате Марцин Босацкий.

Его подписали более половины из 100 членов Сената - все сенаторы из "Гражданской платформы" (41), двое от "Левых", четверо от Коалиции польской-PSL, двое из трех независимых сенаторов (Кшиштоф Квятковский и Вадим Тышкевич), внефракционный Станислав Гавловский, Яцек Бурый из Polska 2050 и Йозеф Заяц из "Понимания". Не присоединились к заявлению 47 сенаторов из правящей "Права и справедливости" и одна из независимых сенаторов.

"Мы критически оцениваем голоса представителей правительства Польши и партий, которые его сформировали, о возможном выходе Польши из Евросоюза. В интересах Польши - оставаться членом блока", - заявили они.

Сенаторы отметили, что имеют в виду прежде всего последние заявления министра юстиции Збигнева Зебро и руководителя клуба "ПиС" Рышарда Терлецкого. В частности, Зебро назвал обращение Еврокомиссии в Суд ЕС о санкциях в отношении Польши из-за отказа выполнять решение о судебной системы "агрессией" и "гибридной войной", а Терлецкий заявил, что Польше стоит рассмотреть "радикальные варианты решения", как это сделала Великобритания.

"В отличие от этих и многих подобных заявлений, членство в ЕС не умаляет процветания и безопасности Польши, а, наоборот, умножают их", - заявляют сенаторы.

Они отмечают, что единственной причиной нарастающего конфликта между правительством Польши и Брюсселем является то, что власти Польши начали пренебрегать положениями конституции Польши и европейского права, прежде всего о независимости судов, и что такой подход ставит партийные интересы выше государственных.

"Сенаторы Республики Польской отмечают, что в интересах Польши - усиливать свое членство в ЕС, и в интересах ее граждан - реализовывать права и свободы, заложенные в договорах ЕС, и пользоваться преимуществами членства. Эти права нужно защищать вместе", - заявили сенаторы.

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