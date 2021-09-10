У Словенії для держслужбовців готують посилені COVID-правила

Державні службовці, ймовірно, будуть одними з перших груп у Словенії, які зіткнуться з більш жорсткими правилами COVID-19, оскільки уряд посилює зусилля щодо вакцинації якомога більшої кількості людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Держслужбовцям, які працюють безпосередньо з іншими людьми, у якийсь момент доведеться зробити щеплення або надати документ про одужання від вірусу, заявив міністр економіки Здравко Почивальшек. Тобто негативних тестів більше буде недостатньо.

Міністр заявив, що карантину більше не буде. "Це більше не повториться, тому що у нас є можливість приборкати пандемію за допомогою медичних заходів", - сказав він.

Міністр також сказав, що державна адміністрація першою продемонструє, що це можна зробити, оскільки чинне законодавство "дозволяє нам вимагати цього" від тих, хто контактує з людьми.

Згідно з обмеженнями, що існують у Словенії, персонал, який працює у багатьох галузях, таких як охорона здоров'я, роздрібна торгівля та готельний бізнес, повинен бути або вакцинований, або мати доказ одужання, або проходити тестування раз на тиждень.

Водночас уряд стикається з сильною критикою з боку підприємств, які повинні сплачувати рахунки за тестування своїх співробітників.

Основні лобістські групи підприємців у Словенії закликали уряд запровадити правила, що перекладають вартість тестування на працівників, але профспілки заявили, що будуть боротися з такими заходами.