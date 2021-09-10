В Словении для госслужащих готовят усиленные COVID-правила

Государственные служащие, вероятно, будут одной из первых групп в Словении, которые столкнутся с более жесткими коронавирусными правилами, поскольку правительство усиливает меры по вакцинации как можно большего количества людей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Госслужащим, которые работают непосредственно с другими людьми, в какой-то момент придется сделать прививки или предоставить документ о выздоровлении от вируса, заявил министр экономики Здравко Почивальшек. То есть отрицательных тестов больше будет недостаточно.

Министр заявил, что карантина больше не будет. "Это больше не повторится, потому что у нас есть возможность обуздать пандемию с помощью медицинских мер", - сказал он.

Министр также сказал, что государственная администрация первой продемонстрирует, что это можно сделать, поскольку действующее законодательство "позволяет нам требовать этого" от тех, кто контактирует с людьми.

Согласно существующим в Словении ограничениям, персонал, работающий во многих отраслях, таких как здравоохранение, розничная торговля и гостиничный бизнес, должен быть или вакцинирован, или иметь доказательство выздоровления, или проходить тестирование раз в неделю.

В то же время правительство сталкивается с сильной критикой со стороны предприятий, которые должны оплачивать счета за тестирование своих сотрудников.

Основные лоббистские группы предпринимателей в Словении призвали правительство ввести правила, которые перекладывают стоимость тестирования на работников, но профсоюзы заявили, что будут бороться с такими мерами.