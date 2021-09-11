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У Ла-Манші врятували 126 нелегальних мігрантів, що намагались потрапити у Британію

Субота, 11 вересня 2021, 11:56

У Ла-Манші французькі служби врятували 126 нелегальних мігрантів, які спробували на ненадійних човнах дістатися до берегів Англії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це заявили у морській префектурі. 

Людей підібрали ввечері 10 вересня після того, як надійшли повідомлення, що вони у небезпеці. В  першому човні біля Па-де-Кале було 43 людини, у тому числі шість жінок, двоє дітей і двоє немовлят. 

Ще 43 людей підібрали в районі Дюнкерка. Вони самі повідомили рятувальним службам, що потребують допомоги. 

Починаючи з кінця 2018 року, маршрут через Ла-Манш стає все більш популярним для мігрантів, які намагаються потрапити в Британію, попри всі запобіжні заходи і попередження, що така мандрівка небезпечна для життя - через інтенсивний рух важких суден, сильні течії і низьку температуру води. 

За даними префектури, з початку року і до кінця серпня Ла-Манш спробували перетнути близько 15400 нелегалів. З них 3500 французькі служби підібрали у загрозливій для життя ситуації. 

У 2020 році таких спроб було близько 9500, у 2019 - всього 2300, у 2018 - близько 600. 

В середині серпня у Ла-Манші потонув мігрант з Еритреї, минулого року - четверо людей з курдської родини, що прямувала з Іраку. Тіло їхньої найменшої дитини знайшли багато місяців потому біля берегів Норвегії. 

Нагадаємо, нещодавно у Британії заявили, що розвертатимуть назад до Франції човни з мігрантами, яким все ж вдається наблизитись до берегів. В МВС Франції відповіли, що не терпітимуть будь-якого шантажу.

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Франція Велика Британія мігранти
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