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В Ла-Манше спасли 126 нелегальных мигрантов, пытавшихся попасть в Британию

Суббота, 11 сентября 2021, 11:56

В Ла-Манше французские службы спасли 126 нелегальных мигрантов, которые попытались на ненадежных лодках добраться до берегов Англии.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявили в морской префектуре.

Людей подобрали вечером 10 сентября, после того, как поступили сообщения, что они в опасности. В первой лодке у Па-де-Кале было 43 человека, в том числе шесть женщин, двое детей и двое младенцев.

Еще 43 человек подобрали в районе Дюнкерка. Они сами сообщили спасательным службам, что нуждаются в помощи.

Начиная с конца 2018 года, маршрут через Ла-Манш становится все более популярным для мигрантов, которые пытаются попасть в Британию, несмотря на все попытки перекрыть его и предупреждения, что такое путешествие опасно для жизни - за интенсивного движения тяжелых судов, сильных течений и низкой температуры воды .

По данным префектуры, с начала года и до конца августа Ла-Манш попытались пересечь около 15400 нелегалов. Из них 3500 французские службы подобрали в угрожающей для жизни ситуации.

В 2020 году таких попыток было около 9500, в 2019 - всего 2300, в 2018 - около 600.

В середине августа в Ла-Манше утонул мигрант из Эритреи, в прошлом году - четыре человека из курдской семьи, которая направлялась из Ирака. Тело их маленького ребенка нашли много месяцев спустя у берегов Норвегии.

Напомним, недавно в Британии заявили, что будут разворачивать назад ​​лодки с мигрантами, которым все же удается приблизиться к берегам. В МВД Франции ответили, что не потерпят любого шантажа.

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Франция Великобритания мигранты
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