У Каталонії понад 100 тисяч людей вийшли на марш за незалежність

Тисячі людей 11 вересня вийшли на вулиці Барселони, закликаючи до незалежності регіону від Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Марш, організований організацією Assemblea Nacional Catalana ANC, став першим після того, як уряд Іспанії помилував дев'ятьох каталонських сепаратистських лідерів, які потрапили до в'язниці за їхню роль в організації референдуму про незалежність у 2017 році, що стало найбільшою політичною кризою в Іспанії за останні десятиліття.

Поліція повідомила, що в акції взяли участь близько 108 тисяч осіб. Організатори оцінили цифру у близько 400 000.

Цей показник був меншим, ніж у 2019 році, коли на вулиці вийшли близько 600 000 осіб.

Деякі з дев'яти помилуваних політиків та активістів відвідали суботні протести. У Каталонії 11 вересня відзначається Ла Діада, або Національний день Каталонії..

Протести відбулися в момент меншої напруги між Барселоною та Мадридом, ніж у минулі роки, оскільки центральні та регіональні уряди підтримують діалог, незважаючи на протилежні погляди на незалежність.

Очікується, що центральний та регіональний уряди зустрінуться наступного тижня в Барселоні, щоб відновити переговори щодо політичного конфлікту у Каталонії, які були призупинені з лютого 2020 року.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес поки не підтвердив, чи візьме він участь, і переговори ризикують бути затьмарені нещодавньою суперечкою між обома урядами, пов'язаною з аеропортом Барселони.

Уряд Іспанії заявив, що скасовує запропоновану інвестицію в 1,7 мільярда євро для розширення аеропорту, заявивши, що йому не вистачає підтримки з боку регіональної влади, яка поставила під сумнів його потенційний вплив на навколишнє середовище, звинувативши Мадрид у нечесності.