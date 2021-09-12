В Каталонии более 100 000 человек вышли на марш за независимость

Тысячи человек 11 сентября вышли на улицы Барселоны, призывая к независимости региона от Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Марш, организованный организацией Assemblea Nacional Catalana ANC, стал первым после того, как правительство Испании помиловало девятерых каталонских сепаратистских лидеров, которые попали в тюрьму за их роль в организации референдума о независимости в 2017 году, что стало крупнейшим политическим кризисом в Испании за последние десятилетия.

Полиция сообщила, что в акции приняли участие около 108 000 человек. Организаторы оценили цифру в около 400 000. Этот показатель был меньше, чем в 2019 году, когда на улицы вышли около 600 000 человек.

Некоторые из девяти помилованных политиков и активистов посетили субботние протесты. В Каталонии 11 сентября отмечается Ла Диада или Национальный день Каталонии.

Протесты прошли в момент меньшего напряжения между Барселоной и Мадридом, чем в прошлые годы, поскольку центральные и региональные правительства поддерживают диалог, несмотря на противоположные взгляды на независимость.

Ожидается, что центральное и региональное правительства встретятся на следующей неделе в Барселоне, чтобы возобновить переговоры о политическом конфликте в Каталонии, которые были приостановлены с февраля 2020 года.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пока не подтвердил, примет ли он участие и переговоры рискуют быть омрачены недавним спором между двумя правительствами, связанным с аэропортом Барселоны.

Правительство Испании заявил, что отменяет предложенную инвестицию в 1,7 миллиарда евро для расширения аэропорта, заявив, что ему не хватает поддержки со стороны региональных властей, которая поставила под сомнение его потенциальное влияние на окружающую среду, обвинив Мадрид в нечестности.