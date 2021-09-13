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В ДТП з українськими туристами в Туреччині постраждали 35 осіб - МЗС

Понеділок, 13 вересня 2021, 12:16

В результаті аварії автобуса поблизу містечка Ментеше в турецькій провінції Мугла у понеділок вранці постраждали 35 українських туристів.

Про це у коментарі "Європейській правді" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.

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Ніколенко підтвердив інформацію турецьких ЗМІ, що водій автобуса з українцями, громадянин Туреччини, ймовірно не впорався із керуванням через серцевий напад. Він загинув на місці аварії.

"Консульство України в Анталії взаємодіє із турецькими правоохоронцями задля з’ясування усіх обставин ДТП, встановило зв'язок із туроператором та страховою компанією, яка має покрити витрати на лікування. Консул також планує відвідати в лікарні постраждалих українців, аби надати їм консульську допомогу", - розповів Ніколенко.

Раніше турецькі ЗМІ повідомили, що автобус з українськими туристами перекинувся після зіткнення зі шкільним автобусом. Автобус віз туристів з Бодрума до Денізлі

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