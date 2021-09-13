РосЗМІ: німецький регулятор отримав документи на сертифікацію "Північного потоку-2"

Німецький регулятор Bundesnetzagentur отримав пакет документів для сертифікації підприємства "Північний потік-2" як незалежного газотранспортного оператора, розгляд документів та ухвалення рішення займе до чотирьох місяців.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє російське інформагентство "Інтерфакс", посилаючись на коментар речника регулятора Фіте Вульфа.

"Підприємство надало всі документи, згідно із законом на розгляд та ухвалення рішення у нас є до чотирьох місяців часу, потім рішення має бути передано Єврокомісії", - цитують його.

Фіте зазначив, що йдеться не про запуск газопроводу, а лише його сертифікацію та відповідність нормам газової директиви ЄС.

Якщо на час введення в експлуатацію газопроводу сертифіката від Bundesnetzagentur не буде, це може спричинити штрафи. Рішення про введення газопроводу в експлуатацію ухвалюють інші відомства.

Як відомо, російський газовий монополіст "Газпром" заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Раніше повідомлялося, що "Газпром" хоче розпочати подачу природного газу по "Північному потоку-2" вже у жовтні.

22 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що офіційний Київ надіслав ноту Єврокомісії та Німеччині із запитом провести консультації щодо "Північного потоку-2" після офіційного оголошення про угоду між Німеччиною і США. Єврокомісія направила відповідь Києву і заявила "про готовність продовжувати постійний діалог з питань, пов'язаних з енергетикою".

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