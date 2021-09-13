РосCМИ: немецкий регулятор получил документы на сертификацию "Северного потока-2"

Немецкий регулятор Bundesnetzagentur получил пакет документов для сертификации предприятия "Северный поток-2" в качестве независимого газотранспортного оператора, рассмотрение документов и принятие решения займет до четырех месяцев.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает российское информагентство "Интерфакс", ссылаясь на комментарий представителя регулятора Фите Вульфа.

"Предприятие предоставило все документы, в соответствии с законом на рассмотрение и принятие решения у нас есть до четырех месяцев времени, затем решение должно быть передано Еврокомиссии", - цитируют его.

Фите отметил, что речь идет не о запуске газопровода, а только его сертификации и соответствии нормам газовой директивы ЕС.

Если на момент ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может привести к штрафам. Решение о введении газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Как известно, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" хочет начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" уже в октябре.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США. Европейская комиссия направила ответ Киеву, заявив "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

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