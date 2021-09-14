Пожежа на півдні Іспанії, з якою борються шостий день, загрожує заповіднику 

Пожежа в іспанській Андалусії, що триває з вечора 8 вересня, наблизилась впритул до природного заповідника з унікальними видами хвойних дерев, іспанської ялиці. При цьому вогонь на шосту добу взяли під контроль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Гірський регіон Андалусії - єдине місце у світі, де зустрічаються ці реліктові види, зосереджені в кількох районах. Загальну площу насаджень важко назвати, тому що дерева розкидані на значній відстані одне від одного.

Пожежа скраю зачепила територію заповідника, але не дісталась до його основної частини.

За іспанські ялиці особливо хвилюються через те, що цей вид може не відновитися природним чином після пожежі.

Для найбільшого осередку іспанської ялиці, парку Сьєрра-де-лас-Ньєв, загрози наразі немає. Він розташований на північний схід від місця, де вирують пожежі.

Пожежа, що триває з вечора 8 вересня, спустошила майже 7800 гектарів. За увесь час довелось евакуювати близько 2000 людей, але найперші евакуйовані - близько тисячі - вже змогли повернутись додому.

У п’ятницю повідомили про загибель одного пожежника, відтоді звісток про жертви не надходило.

Як повідомляє El Mundo, в пожежній службі заявили, що вже взяли вогонь під контроль та в останні години отримали додаткову перевагу - дощ. Тепер зусилля зосереджені не лише на тому, щоб не дозволяти пожежі поширюватись на нові площі, а й гасінні.

Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. Водночас сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу.