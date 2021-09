В Іспанії п’ятий день не можуть приборкати пожежу біля популярного курорту

В Іспанії біля південно-східного узбережжя Андалусії п’ятий день продовжують боротися з пожежею, що охопила лісовий масив Сьєрра Бермеха поруч з популярним курортом Коста-дель-Соль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Від початку пожежі, що спалахнула в горах ще увечері в середу, вигоріло 7400 гектарів території, а загальний периметр пожежі складає 85 км.

On my way to the airport earlier this morning, the fire of the Sierra Bermeja keeps on spreading, qué tristeza … pic.twitter.com/6fkBT6vHRa

За останню добу вогонь найбільше посунувся вперед на східному флангу. Гасіння ускладнює сильний вітер, що часто змінює напрямок.

SO @ADANAEstepona CUT A FIREBREAK AROUND THE SHELTER AND FINISHED IT ONLY TWO WEEKS AGO!



IT’S HOLDING BACK THE FIRE 🙌🏽🙌🏽



Just goes to show how important fire precautions are! 🙏🏼🇪🇸



Pic 📸 of the firebreak below 👇🏽#SierraBermeja #esteponafire #estepona pic.twitter.com/ySxcZ8xfIU