В Іспанії п’ятий день не можуть приборкати пожежу біля популярного курорту

В Іспанії біля південно-східного узбережжя Андалусії п’ятий день продовжують боротися з пожежею, що охопила лісовий масив Сьєрра Бермеха поруч з популярним курортом Коста-дель-Соль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Від початку пожежі, що спалахнула в горах ще увечері в середу, вигоріло 7400 гектарів території, а загальний периметр пожежі складає 85 км.

On my way to the airport earlier this morning, the fire of the Sierra Bermeja keeps on spreading, qué tristeza … pic.twitter.com/6fkBT6vHRa — Laura Fernandez-Gonzalez (@LFG_Hist) September 13, 2021

За останню добу вогонь найбільше посунувся вперед на східному флангу. Гасіння ускладнює сильний вітер, що часто змінює напрямок.

SO @ADANAEstepona CUT A FIREBREAK AROUND THE SHELTER AND FINISHED IT ONLY TWO WEEKS AGO!



IT’S HOLDING BACK THE FIRE 🙌🏽🙌🏽



Just goes to show how important fire precautions are! 🙏🏼🇪🇸



Pic 📸 of the firebreak below 👇🏽#SierraBermeja #esteponafire #estepona pic.twitter.com/ySxcZ8xfIU — Stephanie King (@ms_arsenal) September 13, 2021

1700 людей з муніципалітету Серранія-де-Ронда змушені були залишити свої домівки. Перші евакуйовані люди - з-під міста Естепона, де пожежа почалася, - вже змогли повернутись додому.

У п’ятницю повідомили про загибель одного пожежника, відтоді звісток про жертви не надходило.

У пожежній службі називають пожежу найскладнішою за останній час, але сподіваються, що остання зміна погоди дозволить взяти її під контроль.

До боротьби з вогнем залучені понад 900 людей, у тому числі 250 військових. Декілька регіонів надіслали на допомогу свої протипожежні літаки та гелікоптери, загалом їх на місці 41.

Нагадаємо, 7 вересня дві пожежі на площі понад 1000 гектарів гасили в регіоні Галісія, на північному заході Іспанії. Водночас сусідні райони на півночі наводять лад на вулицях після повеней, спричинених потужними зливами.

Як відомо, цього літа від масштабних пожеж потерпали всі середземноморські країни, особливо Греція і Туреччина.

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